Brand in motor Boeing-vliegtuig na opstijgen luchthaven Rome

ROME (ANP/RTR) - In de rechtermotor van een Boeing 787 Dreamliner van het Chinese Hainan Airlines is zondagochtend kort na het opstijgen van luchthaven Fiumicino in Rome brand ontstaan. Dat meldt een functionaris van het Italiaanse vliegveld. Het toestel wist veilig naar het vliegveld terug te keren na het dumpen van brandstof op zee.

Volgens de Italiaanse kustwacht werd de vliegtuigmotor waarschijnlijk geraakt door een vogel. De Boeing van Hainan Airlines was met 249 passagiers en 16 bemanningsleden op weg naar de Chinese stad Shenzhen.

De vliegveldfunctionaris zei dat er geen verstoringen waren van het luchtverkeer op Fiumicino door het incident.

De brand lijkt dus niet te zijn ontstaan door een technisch probleem. Boeing wordt namelijk al langere tijd geplaagd door technische mankementen met zijn toestellen. Dat begon in januari met het loslaten van een deurpaneel van een Boeing 737 MAX van Alaska Airlines tijdens de vlucht. Daarna volgde een reeks andere incidenten met vliegtuigen van het Amerikaanse bedrijf.