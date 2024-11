Tennissers Koolhof en Mektic verliezen eerste duel ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Wesley Koolhof is niet goed begonnen aan de ATP Finals. De 35-jarige Nederlander verloor samen met de Kroaat Nikola Mektic de eerste partij in het dubbelspel. De Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson waren in twee sets te sterk: 7-6 (1) 6-3.

Koolhof en Mektic, die als derde zijn geplaatst, nemen het in hun groep verder op tegen Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos, de nummers 1 van de wereld, en de Fin Harri Heliovaara en de Brit Henry Patten.

Aan de ATP Finals, het eindejaarstoernooi, mogen de beste acht koppels van het jaar meedoen. Koolhof en Mektic wonnen het toernooi in 2020. Toen werd het toernooi nog in Londen gehouden.