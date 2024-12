Adviesraad: beloon supermarkten voor verkoop gezonde voeding

Supermarkten moeten beloond worden voor de verkoop van gezond voedsel, terwijl winkels die veel ongezond voedsel verkopen beboet moeten worden. Dat advies geeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Ongezond eten en drinken is na roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte, zegt de adviesraad. Volgens het RIVM kost dit jaarlijks tot 13.000 doden. Waar in 2023 50 procent van de bevolking overgewicht had, verwacht het RIVM dat dit in 2050 naar 64 procent stijgt. Hart- en vaatziekten, kanker en diabetes kosten de samenleving jaarlijks ruim 6 miljard euro aan (vermijdbare) zorguitgaven.

Een financiële prikkel voor supermarktconcerns om meer gezond voedsel te verkopen zou de volksgezondheid ten goede moeten komen, zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Nederlanders kopen immers zo'n twee derde van hun voeding in de supermarkt.

Om dit systeem in te voeren moet het ministerie van VWS een commissie in het leven roepen, adviseert de raad. In die commissie moeten onder andere juristen, economen en retailexperts zetelen. Om de verkoop van gezond voedsel te stimuleren, moet er daarnaast één maat komen voor de gezondheid van voedselproducten. Deze commissie van deskundigen moet hierover adviseren.