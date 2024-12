Ministerie begint campagne over veilig vuurwerkgebruik

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begint maandag een nieuwe campagne om Nederlanders bewust te maken van de risico's van vuurwerk. Het doel van de campagne 'Tot het je raakt' is om mensen te stimuleren op een veilige manier met vuurwerk om te gaan en zo het aantal slachtoffers terug te dringen.

De risico's van vuurwerk worden vaak nog onderschat, stelt het ministerie. Uit onderzoek dat in opdracht van IenW is uitgevoerd, blijkt dat ruim 78 procent van de ondervraagden zich wel degelijk bewust is van de gevaren van vuurwerk afsteken. Toch is meer dan de helft van de vuurwerkafstekers ervan overtuigd dat ze zelf geen risico lopen.

Dat blijkt ook uit de veiligheidsmaatregelen die worden getroffen: maar 54 procent gebruikt een aansteeklont en slechts 52 procent draagt een vuurwerkbril. Onveilig afsteken kan ernstige gevolgen hebben, stelt het ministerie. Tijdens de afgelopen jaarwisseling behandelden de Spoedeisende Hulp (SEH) en de huisartsenspoedposten in ons land samen 1212 vuurwerkslachtoffers.

"Voorop staat dat oud en nieuw voor iedereen een mooi feest moet zijn. Vuurwerk hoort daar voor veel mensen bij", zegt staatssecretaris Chris Jansen. "Vooral onder jongeren zien we dat er elk jaar nog veel slachtoffers vallen. Door hen te raken met de verhalen in deze campagne willen we ze aanmoedigen om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Voor iedereen die vuurwerk wil afsteken of wil kijken geldt: doe dit veilig. Dus bril op, lont aan."