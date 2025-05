Adviesraad pleit voor meer aandacht sociale klimaatgevolgen

DEN HAAG (ANP) - Overheden richten zich in hun klimaatbeleid te veel op het fysiek beschermen van mensen en hebben te weinig aandacht voor de sociale gevolgen van weersextremen zoals droogte, hittegolven en hevige neerslag. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een nieuw rapport.

De raad geeft aan dat vooral mensen uit lagere inkomensgroepen of met een klein sociaal netwerk kwetsbaar zijn door klimaatverandering. Het adviesorgaan geeft onder meer aan dat evacuaties bijvoorbeeld voor eenzaamheid kunnen zorgen en dat een hittegolf meer impact heeft op een eindexamenkandidaat die in een warm en klein huis woont dan op een scholier met een comfortabele en koele woning. Ook stellen de onderzoekers dat mensen hun vertrouwen in de overheid en elkaar kunnen verliezen, bijvoorbeeld wanneer een deel de kosten niet kan betalen van funderingsschade die door langdurige droogte ontstaat.

Volgens de WRR is sociale cohesie voor een samenleving belangrijk om calamiteiten te kunnen doorstaan. De adviesraad roept de overheid dan ook op te investeren in sociale infrastructuur om gemeenschapszin te bevorderen: "Denk aan bibliotheken, stations en recreatievoorzieningen. Dergelijke plekken vervullen functies die maatschappelijke veerkracht versterken. Zo kunnen ze dienst doen als kanalen voor betrouwbare informatievoorziening, als ontmoetingspunt waar mensen elkaar beter leren kennen, en als 'klimaatshelters' - hubs voor hulp en opvang bij calamiteiten."