Flinke overstromingen in zuidoosten Australië door stortregens

SYDNEY (RTR/ANP) - Het zuidoosten van Australië is donderdag getroffen door stortregens die tot overstromingen leiden. Meerdere plaatsen in de staat New South Wales hebben te maken met flinke wateroverlast. Daarbij is zeker een dode gevallen. Hulpdiensten vonden het lichaam van een man nadat zijn huis was overstroomd.

De autoriteiten hebben inwoners van de getroffen gebieden in New South Wales opgeroepen te evacueren. Zeker 50.000 mensen zitten vast vanwege het stijgende water. Zij zijn gewaarschuwd om binnen te blijven en rekening te houden met het uitvallen van voorzieningen. De komende twee dagen wordt er nog meer regen verwacht, meldt het Australische Bureau voor Meteorologie.

Hulpdiensten melden tot nu toe ruim duizend incidenten, waaronder meer dan driehonderd reddingsacties bij overstromingen in de afgelopen 24 uur.