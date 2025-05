Advocaat: indringer Tweede Kamer wilde doodgeschoten worden

DEN HAAG (ANP) - De gewapende man die in februari het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong, wilde door de marechaussee worden doorgeschoten. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

De 19-jarige Nijmegenaar drong op 13 februari het gebouw van de Tweede Kamer binnen. Daarbij zou hij een medewerker van de Kamer hebben bedreigd met een mes. "Laat mij naar binnen of ik steek je neer", zou hij tegen haar gezegd hebben.

De man wordt behalve van bedreiging ook verdacht van de voorbereiding van moord met terroristisch oogmerk, iets dat hij ontkent. "Hij wilde zelfmoord plegen, maar zou niemand iets aandoen in de Tweede Kamer", aldus zijn advocaat. "Wanneer hij een politicus zou tegenkomen, zou er niets gebeuren." Het Openbaar Ministerie twijfelt aan deze lezing. De officier van justitie noemde het genoemde motief "twijfelachtig".

De man werd aangehouden in de hal van het Kamergebouw door de marechaussee.