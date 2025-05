Media: plannen Russische nucleaire bases uitgelekt

KOPENHAGEN (ANP) - Rusland heeft grootschalig bases voor de nucleaire strijdkrachten gemoderniseerd. Dat berichten het Deense onderzoeksplatform Danwatch en het Duitse nieuwsblad Der Spiegel op basis van gelekte documenten, waaronder blauwdrukken van militaire installaties en informatie over veiligheidsmaatregelen.

Uit de documenten komt volgens de onderzoekers naar voren dat sommige bases vrijwel volledig zijn afgebroken en opnieuw opgebouwd. Ze bevatten informatie over ICT-systemen, de elektriciteits- en watervoorziening en waar controlekamers zich bevinden. Dat geeft volgens een door Danwatch geraadpleegde expert ook inzicht in de kwetsbaarheden van de installaties. Hij sprak over de "ultieme inlichtingen".

De media zeggen dat onderzoeksjournalisten in totaal meer dan 2 miljoen documenten konden bekijken. Die hielden verband met aanbestedingsprocedures en bevonden zich in een openbare database.