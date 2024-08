Advocaten toeslagenouders: graag weer focus op schadeherstel

HELMOND (ANP) - In de afwikkeling van de toeslagenaffaire is het recent te veel gegaan over "personen en systemen" en te weinig over herstel voor gedupeerden. Dat zegt de Werkgroep Toeslagenadvocaten, die advies geeft over rechtsbijstandsaspecten van de hersteloperatie.

Onlangs werd prinses Laurentien, die met de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) slachtoffers helpt van het schandaal met de kinderopvangtoeslag, in het AD beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De stichting en de gedupeerde ouders kwamen daartegen in het geweer en spraken van een "doelbewuste karaktermoord" op "deze geduldige en vastberaden vrouw".

Dit alles helpt de zaak niet verder, zegt de Werkgroep Toeslagenadvocaten. Net als de slachtoffers vindt de groep "dat men moet stoppen met spelen op de persoon omdat het gevolg is dat het herstelproces verder stagneert. De Werkgroep verzoekt het nieuwe kabinet het herstel van gedupeerden ten gevolge van de door de Belastingdienst veroorzaakte schade weer de volle aandacht te geven en krachtig ter hand te nemen."

Daarbij moet de leefwereld van gedupeerde ouders centraal staan en niet "het overheidssysteemdenken", aldus de advocatengroep.