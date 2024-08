Justitie wil Argentijnse oud-president Fernández vervolgen

BUENOS AIRES (ANP/RTR) - Justitie in Argentinië wil oud-president Alberto Fernández vervolgen voor het verwonden en bedreigen van zijn ex-vrouw Fabiola Yáñez. Yáñez heeft Fernández vorige week beschuldigd van mishandeling.

Volgens de openbaar aanklager heeft Fernández de voormalige first lady van Argentinië fysiek geweld aangedaan en ook psychisch mishandeld, meldt de nieuwssite Infobae. Hij moet wat justitie betreft vervolgd worden voor gendergerelateerd geweld.

Yáñez woont inmiddels in Spanje, samen met de zoon die ze heeft met Fernández. Het echtpaar ging uit elkaar nadat de presidentstermijn van Fernández in december was afgelopen.