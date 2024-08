Cisco kondigt meer ontslagen aan na winstdaling

SAN JOSE (ANP) - De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur Cisco gaat wereldwijd meer banen schrappen. Bij de vierdekwartaal- en jaarcijfers van het bedrijf werd bekend dat een reorganisatie 7 procent van alle werknemers raakt. Eerder dit jaar kondigde Cisco aan 5 procent van alle banen te schrappen.

Aan het einde van het vorige boekjaar had Cisco zo'n 85.000 werknemers, waardoor de herstructurering duizenden werknemers treft. Precieze aantallen maakt het bedrijf niet bekend. Het is ook niet direct duidelijk wat de ingreep betekent voor werknemers van de Amsterdamse vestiging van Cisco.

Door banen te schrappen wil Cisco op de lange termijn genoeg geld vrijspelen om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten voor kunstmatige intelligentie, cloudsoftware en cyberveiligheid. In het gebroken boekjaar tot eind juli kampte Cisco met een daling van de winst met 18 procent tot 10,3 miljard dollar. De omzet zakte 6 procent in. De reorganisatie zal eenmalig zo'n 1 miljard dollar kosten, verwacht Cisco.