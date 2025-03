Agema negeert wens Kamer en eigen PVV met ziekenhuis in Heerlen

DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Fleur Agema (PVV) wil niet toezeggen dat het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen de spoedeisende zorg behoudt in de toekomst. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil echter dat deze locatie wel volledig overeind blijft, waaronder de PVV-fractie. Maar Agema wil eerst afwachten of er de komende jaren genoeg personeel wordt geworven om alle zorg te kunnen leveren op deze locatie in Zuidoost-Limburg, zei ze donderdag in een Kamerdebat.

De minister zei dat ze goede afspraken heeft gemaakt met de ziekenhuisbestuurders en de zorgverzekeraar over de locaties in Heerlen en Sittard-Geleen. In Heerlen komt in 2030 nieuwbouw en in het ontwerp is rekening gehouden met extra gebouwen voor spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers, zei Agema. Als tegen die tijd de arbeidsmarkt aantrekt en er genoeg medewerkers zijn, dan worden deze voorzieningen gebouwd in Heerlen. De noordelijker gelegen locatie Sittard-Geleen krijgt wat de minister betreft deze acute zorgafdelingen sowieso.