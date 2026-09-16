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Agractie: troonrede bevat niets positiefs voor veehouderij

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 8:30
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DEN HAAG (ANP) - De troonrede bevatte "niets, maar dan ook echt niets, positiefs voor de veehouderij", meldt landbouworganisatie Agractie. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders valt voor de zoveelste keer te lezen dat er met het kabinetsbeleid weer duidelijkheid en perspectief ontstaat voor boeren. "Met het woord 'perspectief' worden zowel veehouders als burgers op het verkeerde been gezet", stelt Agractie.
In werkelijkheid wordt de sector "met de stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders opzitten dan het bijltje erbij neer te gooien", concludeert de boerenactiegroep.
Agractie verwijst naar een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30 tot 40 procent krimpt.
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