10.000 euro ingezameld voor bij arrestatie omgekomen Alfredo (51)

ROTTERDAM (ANP) - Een crowdfundingactie voor de zaterdag bij een politieactie overleden Alfredo Goeloe heeft tot nu toe 10.000 euro opgebracht. Volgens de GoFundMe-pagina zal het geld worden gebruikt om zijn familie te steunen en om hem "een waardig afscheid" te geven. Het streefbedrag, dat eerder op 7000 euro stond, is 13.000 euro.

De 51-jarige Goeloe werd aangehouden door de politie na een melding van een gestolen fatbike. Omdat hij geen identificatie kon tonen, werd hij gearresteerd. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij. De rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. De fatbike waarop Goeloe reed, bleek niet de fiets te zijn waar de politie naar op zoek was. De oudste dochter van Goeloe gaat aangifte doen tegen de agenten, zei haar advocaat Gerald Roethof maandag.

Na afloop van een stille tocht ter nagedachtenis aan Goeloe maandagavond werd het onrustig bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Een persoon werd gearresteerd.