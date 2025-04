AIVD-baas: beelden schieten op hulpverleners Gaza olie op 't vuur

HILVERSUM (ANP) - Beelden waarop te zien is dat op hulpverleners wordt geschoten in de Gazastrook, zijn "olie op het vuur" voor radicaliserende jihadisten. "Zij worden hierdoor extra aangejaagd om actie te ondernemen. Dit soort beelden hebben een aanjagend effect", zegt Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Het Israëlische leger heeft zaterdag toegegeven dat er mogelijk een fout is gemaakt toen militairen op 23 maart het vuur openden op hulpverleners in de Gazastrook. Zij zouden "per ongeluk" als bedreiging zijn gezien. Israël verklaarde eerder dat ambulances zonder lichten reden. Op de beelden, naar verluidt teruggevonden op de telefoon van een omgekomen ambulancemedewerker, is te zien dat de ambulances wel hun lampen en sirenes aan hadden.

Volgens Akerboom hebben de beelden "grote impact". "Dit soort beelden dragen bij om de daad bij het woord te voegen, we zien dat het effect heeft."