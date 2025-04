Topman Shell Nederland: chemische industrie staat op achterstand

AMSTERDAM (ANP) - Hoge energiekosten en CO2-heffingen: het zijn onder meer deze ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de Nederlandse industrie op achterstand is geraakt. Dat zei topman Frans Everts van Shell Nederland zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag. En dat terwijl de chemische industrie het volgens hem al "ongelooflijk moeilijk" heeft. Everts pleit daarom voor een gelijk speelveld ten opzichte van buitenlandse concurrenten.

De Shell-topman merkt dat er in de Tweede Kamer brede steun is om dit te bereiken. "We vragen eigenlijk niet iets bijzonders. We zeggen, laat ons nou gewoon concurreren zoals Duitsland, Frankrijk, België; de landen om ons heen. Dan heeft Nederland een hele goede uitgangspositie", aldus Everts. Dat komt onder meer door de goede infrastructuur en goed personeel, legt hij uit.