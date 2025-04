AIVD-baas: kijk samen met je kinderen Netflixserie Adolescence

Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), vindt dat iedereen met tienerkinderen samen naar de Netflixserie Adolescence moet kijken. "Die serie is een uitstekende weergave hoe je in een parallelle wereld terecht kan komen", zei hij in het tv-programma WNL op Zondag.

Adolescence gaat over de 13-jarige Jamie Miller, die wordt beschuldigd van de moord op zijn schoolgenoot Katie. De vierdelige serie onderzoekt de manosfeer, een seksistische onlinegemeenschap die zich tegen feminisme en vrouwen keert. De AIVD publiceerde afgelopen week een rapport over radicaliserende jongeren, die via sociale media en onlinegames steeds vaker worden benaderd. "Adolescence gaat niet over terrorisme maar wel over hoe je in een wereld gezogen kan worden die heel gevaarlijk is."

De Britse premier Keir Starmer zei recent ook al dat hij vindt dat de populaire serie op Britse middelbare scholen vertoond moet worden.