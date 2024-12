Akkoord over nieuwe cao in voortgezet onderwijs

UTRECHT (ANP) - De vakbonden en de werkgevers in het voortgezet onderwijs hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Medewerkers krijgen per 1 januari een loonsverhoging van 4,9 procent. Ook komt er een hogere reiskostenvergoeding en een eenmalige uitkering van 1,23 procent. Bovendien komen er landelijke stagevergoedingen.

Over het verminderen van de werkdruk zijn nog geen harde afspraken gemaakt. "Wij willen graag landelijke afspraken, de werkgevers geven de voorkeur aan plannen op schoolniveau", zegt CNV-onderhandelaar Geert Jan Renkema. "Om die impasse te doorbreken hebben we een onafhankelijk onderzoek afgesproken naar de verdeling van het werk op de scholen, het zogenaamde taakbeleid. Daarmee zijn we er nog niet, maar het is wel een passende eerste stap."

Volgens de VO-raad, de werkgeversorganisatie, wordt de aanpak van de te hoge werkdruk "van beide kanten als een urgent vraagstuk" gezien.

Reiskostenvergoeding

In de nieuwe cao gaat ook de reiskostenvergoeding omhoog, naar 19 cent per kilometer. Dat is 2 cent meer dan nu. Verder krijgen stagiairs vanaf 1 augustus volgend jaar een stagevergoeding. Bij een stage van vier dagen per week krijgen tweedejaarsstudenten 200 euro per maand, derdejaars 500 euro per maand en vierdejaarsstudenten 800 euro per maand. Een vergoeding voor eerstejaarsstudenten blijft in de nieuwe cao uit, omdat het vaak gaat om snuffel- en oriëntatiestages. De Algemene Onderwijsbond (AOb) concludeerde eerder in een onderzoek dat veel onderwijsstagiairs geen vergoeding krijgen.

De vakbonden zijn tevreden met de nieuwe cao. "Een goed resultaat, dat dicht bij onze inzet voor de cao-onderhandelingen ligt", vindt AOb-bestuurder Jelmer Evers. CNV-onderhandelaar Geert Jan Renkema: "Natuurlijk hadden we liever nu al harde afspraken over vermindering van de werkdruk gemaakt. Maar de stevige ontwikkelafspraken die we nu hebben kunnen maken geven ons voldoende basis om een akkoord niet langer uit te stellen, zodat ook in het VO de lonen omhoog kunnen."

De vakbondsleden moeten nog instemmen met het akkoord. De cao loopt tot 1 november 2025.