Tientallen kilometers Russische kust vervuild met gelekte olie

MOSKOU (ANP/RTR) - De twee olietankers die afgelopen weekend tijdens een storm in moeilijkheden raakten in de Straat van Kertsj, hebben ongeveer 50 kilometer kustlijn vervuild met olie. Volgens de Russische autoriteiten zijn ongeveer 2700 mensen, onder wie een onbekend aantal vrijwilligers, bezig de olie op te ruimen. Het getroffen gebied ligt tussen de Russische plaatsen Anapa en Temrjoek.

De twee schepen hadden samen 9000 ton olieproducten aan boord. Vermoed wordt dat ongeveer 3000 ton in zee terecht is gekomen. Volgens het Russische ministerie voor Noodsituaties is tot nu toe ongeveer 80 ton olie verwijderd en meer dan 8 kilometer strand schoongemaakt. Op satellietbeelden is te zien dat er nog olie uit de gezonken tanker lekt. Die stroomt, aangestuwd door een sterke wind, naar de stranden van Zuid-Rusland.

De twee olietankers waren verouderd. Eén brak en zonk en de andere strandde zondag in de zeestraat die ligt tussen de door Moskou geannexeerde Krim en de Zuid-Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee. In dat gebied bevinden zich enkele populaire badplaatsen die jaarlijks honderdduizenden toeristen trekken.