Nog meer ruzie over Pride Walk Amsterdam

Stichting Queer Amsterdam maakt niet langer deel uit van de organisatie van de Pride Walk 2024, dat meldt de organisatie zondag via een verklaring op Instagram. Donderdag liet Queer Amsterdam weten dat Israëlische vlaggen niet welkom zouden zijn bij de wandeling door het centrum van Amsterdam, waarna er ophef ontstond. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet kort erna weten dat er geen sprake is van een verbod op de vlag.

Zaterdag bood de organisatie nog haar verontschuldigingen aan voor het bericht dat "wellicht verwarrend" was, "omdat er geen context werd geboden". Maar nu trekt Queer Amsterdam zich dus alsnog terug uit de organisatie van de Pride Walk.

"We hebben deze beslissing genomen vanwege de recente onrust rond welke vlaggen wel of niet welkom zijn op de Pride Walk en de verschillende belangen, wensen en benaderingen van verschillende betrokken instellingen", aldus de organisatie. "Zoals we al zeiden, was onze formulering in een vorig bericht ongelukkig. Maar we kunnen in dit politieke klimaat niet alle vlaggen van harte verwelkomen of steunen. Wij vinden het belangrijk om compromissen te sluiten, maar niet in die mate dat we uit het oog verliezen wie we zijn en waar we voor staan."

Queer Amsterdam benadrukt in de verklaring ook dat ze niet wil dat de discussie afbreuk doet aan de Pride Walk zelf, die staat voor "solidariteit met alle lgbtqiap+-mensen die wereldwijd onder onderdrukking en dwang leven". De Pride Walk gaat gewoon door op 20 juli, de organisatie ligt nu volledig in handen van Stichting Homomonument.