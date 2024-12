Algemene Vergadering VN eist onmiddellijk bestand in Gazastrook

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - Een duidelijke meerderheid in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in de door Israël belaagde Palestijnse Gazastrook. Van de 193 lidstaten schaarden zich 158 achter de tekst. Waarnemers spreken over een symbolisch gebaar nadat de Verenigde Staten onlangs in de belangrijke VN-Veiligheidsraad hun veto hadden uitgesproken over een vergelijkbare oproep.

Washington wil daarmee zijn bondgenoot Israël beschermen, die in oorlog is met de Palestijnse beweging Hamas sinds de aanval op Israël van 7 oktober vorig jaar. In de nu aangenomen tekst, die niet-bindend is, wordt aangedrongen op een permanente wapenstilstand en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle Israëlische gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas.