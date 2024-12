Linkse en progressieve partijen kritisch op onderwijsakkoord

DEN HAAG (ANP) - Partijen op de linkerkant van het politieke spectrum zijn niet te spreken over het onderwijsakkoord dat de coalitie woensdagavond sloot met het CDA, ChristenUnie, SGP en JA21. Onder meer GroenLinks-PvdA, DENK en de SP wijzen erop dat er nog steeds meer dan een miljard euro op onderwijs wordt bezuinigd. Ook D66, dat eerst meeonderhandelde, is niet enthousiast.

Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) noemt het akkoord "nog erger dan verwacht". Hij noemt het een "historische blunder" dat er alsnog 1,2 miljard euro wordt bezuinigd, mede dankzij de steun van de vier oppositiepartijen. "CDA, CU, SGP en JA21 helpen liever het kabinet dan het onderwijs uit de brand."

Ook Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) spreekt van "een historische vergissing". Volgens haar was het beter geweest als de vier oppositiepartijen de begroting niet hadden gesteund. SP-leider Jimmy Dijk vindt "niets constructiefs aan oppositiepartijen die meewerken aan bezuinigingen van 1,2 miljard euro op het onderwijs van onze kinderen en jongeren". Stephan van Baarle (DENK) vindt het "onbegrijpelijk dat het CDA en de ChristenUnie dit extreemrechtse PVV-kabinet in het zadel houden".

D66-leider Rob Jetten reageert afgemeten. Hij vindt het goed dat de vier oppositiepartijen de bezuinigingen "iets hebben verzacht". Toch vindt hij dat het kabinet te veel bezuinigt op het onderwijs. Zijn partijgenoot Jan Paternotte is minder mild. "De grootste verliezer van het begrotingsakkoord is de wetenschap", twittert hij. Volgens Volt-leider Laurens Dassen is "de toekomst de dupe" van het akkoord. "Deze kortzichtige bezuiniging op onderwijs is een heel dure fout." CDA-leider Henri Bontenbal erkent dat de begroting "niet fraai" is. "We hebben een slechte begroting minder slecht gemaakt."