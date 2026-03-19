Alleen verkiezingsuitslagen Amsterdam en Hoorn nog niet bekend

DEN HAAG (ANP) - Alleen de voorlopige verkiezingsuitslagen van Amsterdam en Hoorn ontbreken nog. Amsterdam hoopt dat donderdagochtend alle stemmen geteld zijn, maar het kan ook middagwerk worden, zei een woordvoerder. Hoorn verwacht de uitslag in de loop van donderdag te brengen, meldt de gemeente op de site.

Westerwolde heeft niet aan de ANP Verkiezingsdienst doorgegeven hoe er in de Groningse gemeente gestemd is. Wel deelde Westerwolde de uitkomst in een video, maar daarin werd niet gesproken over blanco of ongeldige stemmen. Ook werd er geen opkomstpercentage gegeven.

Op basis van de momenteel bekende uitslagen hebben lokale partijen verreweg de meeste zetels gewonnen. Ze krijgen bij elkaar bijna 3400 gemeenteraadsleden. Dat is meer dan het CDA (iets meer dan 1100), de VVD (ruim 1000) en GroenLinks-PvdA (ruim 1000) bij elkaar.

Het landelijke opkomstpercentage is, met 337 van de 340 gemeenten waar verkiezingen waren, 54,1 procent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bracht 51 procent van de stemgerechtigde Nederlanders een stem uit.