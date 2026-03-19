Iran beschiet opnieuw gasinstallaties Qatar

DOHA (ANP) - Raketten uit Iran hebben in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw Ras Laffan Industrial City getroffen, de belangrijkste gasproductielocatie van Qatar. Woensdag werd het complex ook al beschoten vanuit Iran.

Staatsenergiebedrijf QatarEnergy meldde nieuwe branden en "aanzienlijke schade" aan de installaties. Twee van de drie uitgebroken branden zijn inmiddels geblust. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

Qatar is 's werelds op een na grootste exporteur van vloeibaar aardgas en Ras Laffan is daarvan de spil. De herhaalde aanvallen raken daarmee een zenuw in de mondiale energiemarkt.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Iran op Truth Social dat de VS het enorme Iraanse Pars-gasveld zullen vernietigen als Qatar opnieuw wordt aangevallen.

Iran had eerder gedreigd de energie-infrastructuur in de Golfregio aan te vallen als vergelding voor Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op zijn eigen installaties.