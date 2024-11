Als laatste provincie raakt ook in Zuid-Holland het stroomnet vol

ROTTERDAM (ANP) - Zuid-Holland is de enige provincie waar nog ruimte op het stroomnet is, maar die situatie verandert. Netbeheerder Stedin kondigde dinsdag aan dat in en om Rotterdam sprake is van netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Grootverbruikers die een aansluiting aanvragen of willen uitbreiden, komen voortaan op een wachtlijst terecht.

Het gaat volgens Stedin om een groot gedeelte van Rotterdam-Zuid, heel Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Barendrecht, en delen van Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ook kleine stukjes van de gemeenten Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Zuidplas en Zwijndrecht vallen volgens Stedin in het congestiegebied. In totaal gaat het om bijna 2100 aansluitingen van grootverbruikers. Gewone huishoudens hebben hier geen last van.

Zuid-Holland is op de zogenoemde capaciteitskaart van de vereniging Netbeheer Nederland de enige provincie met witte plekken. Dat betekent dat daar geen sprake is van netcongestie. Alle andere provincies kleuren rood of oranje, met hier en daar gele vlekken. Dat houdt in dat er niet of nauwelijks ruimte is op het elektriciteitsnet en een wachtrij voor nieuwe aansluitingen.

"Zuid-Holland heeft nog wat witte vlekjes, omdat hier ooit zwaardere netten zijn aangelegd vanwege de vele industrie", verklaart een woordvoerster van Stedin, dat ruim 2,3 miljoen klanten heeft. "Maar in heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen de grenzen van zijn capaciteit aan en dus is uitbreiding nodig. Daar zijn alle netbeheerders mee bezig." Stedin verwacht dat rond Rotterdam vanaf 2029 weer ruimte ontstaat op het net, onder meer door 'verzwaring' van bestaande hoogspanningsstations en de aanleg van enkele nieuwe stations.