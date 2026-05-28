Ambassade VS in Kyiv blijft open na Russische oproep tot vertrek

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:20
KYIV (ANP) - De Amerikaanse ambassade in Kyiv zegt open te blijven na een Russische oproep aan buitenlanders en diplomaten om de Oekraïense hoofdstad te verlaten wegens geplande aanvallen. "Er zijn geen wijzigingen in onze werkzaamheden en berichten die het tegendeel beweren zijn onjuist", aldus de ambassade op X.
In de verklaring staat dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de veiligheid van Amerikanen als hoogste prioriteit heeft en de veiligheidssituatie van de ambassade in Kyiv regelmatig beoordeelt. Ook herhaalt de ambassade dat Amerikanen niet naar Oekraïne moeten komen vanwege de oorlog.
De oproep van Rusland kwam afgelopen maandag. Moskou zei toen dat er plannen waren voor "systematische aanvallen" op doelen in Kyiv. Tientallen landen hebben deze uitspraken veroordeeld. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben de Russische vertegenwoordigers in hun land ontboden.
