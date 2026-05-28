ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

gezondheid
door Pieter Immerzeel
donderdag, 28 mei 2026 om 10:37
220669059_m
Een sigaretje op het terras, een paar glazen wijn door de week, soms wat meer in het weekend. En sporten dat komt morgen wel weer. Veel mensen denken dat hun lichaam daar jarenlang probleemloos mee wegkomt. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de schade van een ongezonde leefstijl al vrij vroeg zichtbaar wordt.
De grens waarbij je aan je lichaam gaat zien dat je rookt en/of drinkt ligt rond je 36ste. Dat blijkt uit een Finse studie waarin onderzoekers tientallen jaren lang honderden mensen volgden. Roken, overmatig alcoholgebruik en te weinig beweging beginnen halverwege de dertig al duidelijke sporen achter te laten op zowel lichaam als geest.
Voor het onderzoek werden 326 inwoners van de Finse stad Jyväskylä gevolgd, allemaal geboren in 1959. Onderzoekers verzamelden gegevens vanaf hun jeugd tot hun 61ste levensjaar.

Roken raakt je ook mentaal

Op meerdere leeftijden — 27, 36, 42, 50 en 61 jaar — werden deelnemers uitgebreid onderzocht. Daarbij keken wetenschappers onder meer naar bloeddruk, buikomvang, bloedsuiker en vetwaarden. Ook mentale gezondheid speelde een belangrijke rol. Deelnemers vulden vragenlijsten in over hun psychische toestand en eventuele depressieve klachten.
Volgens de onderzoekers heeft elke slechte gewoonte zijn eigen effect. Roken blijkt vooral samen te hangen met mentale schade, terwijl te weinig bewegen vooral lichamelijke achteruitgang veroorzaakt.

Overmatig drinken

Overmatig alcoholgebruik raakt beide.
In de studie werd 'overmatig drinken' omschreven als meer dan 875 glazen alcohol per jaar voor vrouwen en meer dan 1250 voor mannen. Dat komt neer op gemiddeld ruim twee glazen per dag voor vrouwen en meer dan drie voor mannen.
Hoe langer mensen vasthielden aan ongezonde gewoontes, hoe sterker de negatieve effecten werden.
Hoofdonderzoeker Tiia Kekäläinen zegt daarover: “Niet-overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker veroorzaken bijna driekwart van de sterfgevallen wereldwijd. Een gezonde leefstijl verlaagt die risico’s enorm.”

Ook later kun je het tij keren

Toch zijn de uitkomsten geen doodvonnis voor mensen die jarenlang ongezond leefden. Volgens de onderzoekers blijft verandering zinvol zelfs op latere leeftijd.
Mensen die na hun zestigste gezonder gingen leven, zagen nog steeds positieve effecten op hun gezondheid en levensverwachting.
Bron: University of Jyväskylä

Lees ook

7 miljoen per liter: dit is de duurste drank ter wereld7 miljoen per liter: dit is de duurste drank ter wereld
Goedkope drank in Europa: dit zijn de landen waar alcohol het minst kostGoedkope drank in Europa: dit zijn de landen waar alcohol het minst kost
Skistokken vol sterke drank: Corlinde (26) en Tom (28) scoren met hun hitproduct (maar niet iedereen is enthousiast)Skistokken vol sterke drank: Corlinde (26) en Tom (28) scoren met hun hitproduct (maar niet iedereen is enthousiast)
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

208890445_m

Is porno goed voor je?

Loading