Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Door de aanhoudende hitte schiet de stroomprijs vanavond naar een uitzonderlijk hoog niveau in de avonduren. Volgens de Belgische groothandelsmarkt wordt rond half negen een piek van meer dan 445 euro per megawattuur verwacht, een veelvoud van het gebruikelijke tarief. Voor consumenten met een dynamisch contract kan een uurtje airco of wasmachine draaien daardoor plots fors in de papieren lopen.

Overdag spotgoedkoop, ’s avonds onbetaalbaar

De paradox is groot: terwijl we overdag baden in een overschot aan goedkope zonne‑energie, stort dat aanbod aan het begin van de avond in. Op dat moment draait de samenleving nog op volle toeren, staan airco’s massaal aan en piekt de vraag naar elektriciteit. Om die piek te dekken, moeten duurdere centrales bijspringen en dat jaagt de prijzen op de groothandelsmarkt razendsnel omhoog.

Dynamische contracten voelen de klap direct

Voor huishoudens met een vast of variabel contract vertaalt zo’n kortstondige marktpiek zich niet één op één naar de energiefactuur, omdat leveranciers prijsrisico’s deels afdekken. Maar voor de snel groeiende groep klanten met een dynamisch energiecontract – waarbij de uurprijs op de beurs rechtstreeks wordt doorgegeven – kan het verschil tussen middag en avond inmiddels tientallen centen per kilowattuur bedragen.

Concrete gevolgen:

De vaatwasser om 21.00 uur laten draaien kan vandaag een veelvoud kosten van hetzelfde programma om 14.00 uur.

Ook het opladen van een elektrische auto in de piekuren tikt extra hard aan bij een dynamisch contract.

Airco als prijsopdrijver én zondebok

De aanhoudende hittegolf maakt airconditioning voorlopig geen luxeproduct meer, maar een standaardtoestel in steeds meer woningen en kantoren. Die massale uitrol vergroot de gevoeligheid van het elektriciteitssysteem voor warme dagen: precies wanneer het warm is, draait de koelvraag op volle kracht en schiet het verbruik omhoog. Toch benadrukken experts dat niet alleen airco’s de schuld krijgen, maar het samenspel van warmte, dalende zonneproductie en een systeem dat nog onvoldoende flexibiliteit heeft.

Wat kun je als consument doen?

Energie‑experts raden consumenten met een dynamisch contract aan hun verbruik zoveel mogelijk naar de goedkope uren te verschuiven. Dat betekent:

Wasmachine, droger en vaatwasser plannen in de (late) ochtend of vroege middag.

Elektrische auto bij voorkeur overdag of in goedkope nachturen laden.

Airco slimmer gebruiken: eerder op de dag al koelen, temperatuur een graad hoger zetten in de piekuren.

Wie een slimme meter en energiemanagement‑app heeft, kan de uurprijzen in realtime volgen en daarop sturen. Juist op dagen met extreme hitte loont het om ’s ochtends even te kijken welke uren het goedkoopst zijn, en daar huishoudelijke klussen omheen te plannen.

Signaal voor de energietransitie

De prijspiek legt opnieuw de kwetsbaarheid van het huidige elektriciteitssysteem bloot. Zonnepanelen drukken de prijs overdag omlaag, maar zonder voldoende opslag, vraagsturing en flexibele centrales ontstaan er scherpe pieken zodra de zon ondergaat. Voor beleidsmakers is de episode nog een argument om versneld te investeren in batterijen, flexibele gascentrales, meer interconnecties met buurlanden en slimme sturing van grootverbruikers.

Tegelijk maakt de prijsvolatiliteit duidelijk dat het energiedebat voor huishoudens concreter wordt dan ooit: niet alleen hoeveel energie je gebruikt, maar ook wanneer je die gebruikt, gaat je rekening bepalen.