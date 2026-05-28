ACM beboet bedrijf achter veilingwebsite voor misleiding

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:17
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een boete van 270.000 euro op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite Ticketveiling.nl. Volgens de ACM heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat zij opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden zij op tegen een zogeheten biedbot die onder wisselende namen meebood om de prijs onrechtmatig te verhogen.
Bij de site kon worden geboden op bijvoorbeeld uitjes en diensten. De bot werd tussen 1 augustus 2024 tot en met 1 december 2024 ingezet bij tienduizenden veilingen. Als de bot de veiling won, konden deelnemers vervolgens voor dit winnende bedrag alsnog het aanbod accepteren. Daarbij werd niet verteld dat de bot de veiling had gewonnen. Daardoor werden consumenten misleid.
"Bij veilingen komt de prijs tot stand door vraag en aanbod. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat dit eerlijk gebeurt. Door de inzet van een biedbot heeft het bedrijf achter Ticketveiling.nl welbewust dit proces verstoord", zegt ACM-bestuurder Martijn Ridderbos.
