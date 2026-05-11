Amerikaan test 'mild positief' op hantavirus na evacuatie Hondius

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 4:48
WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaan die geëvacueerd is van het cruiseschip de m/v Hondius en onderweg is naar de VS test "mild positief" op het hantavirus, meldt het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid in de nacht van zondag op maandag in een verklaring. Het ministerie treedt niet in details over wat deze "milde" positieve test inhoudt.
Een andere passagier die van het schip werd gehaald, vertoont "lichte symptomen" van het hantavirus, meldt het ministerie. Of de persoon die "mild positief" test ook ziekteverschijnselen heeft, is niet duidelijk. Er worden zeventien passagiers van de Hondius door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken terug naar de VS gevlogen.
Meerdere mensen aan boord van het cruiseschip testten positief op de Andesvariant van het hantavirus, onder wie ook Nederlanders.
