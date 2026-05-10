Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

door Gerard Driehuis
zondag, 10 mei 2026 om 6:43
Volgens microbioloog Christophe Mercier is het essentieel om nieuwe kleding te wassen voordat je deze draagt. Hij legt in Le Figaro uit dat kleding tijdens productie en transport wordt blootgesteld aan verschillende verontreinigingen. Een van de meest zorgwekkende stoffen is rattenurine. Tijdens het transport, vaak in containers die eerder door ratten zijn bezocht, kunnen deze dieren urineren op de dozen waarin de kleding wordt vervoerd. Soms worden zelfs dode ratten in de verpakkingen aangetroffen. Dit maakt nieuwe kleding potentieel onhygiënisch.
Daarnaast bevatten nieuwe kledingstukken vaak chemische stoffen. In 2018 ontdekte het Franse agentschap ANSES dat er ongeveer twintig chemicaliën aanwezig zijn op nieuwe schoenen en kleding. Deze stoffen kunnen huidirritaties, allergieën en jeuk veroorzaken.
Waarom wassen belangrijk is
Het wassen van nieuwe kleding is niet alleen een kwestie van hygiëne, maar ook van veiligheid. Door te wassen verwijder je:
  • Rattenurine: Dit kan schadelijke bacteriën bevatten.
  • Chemische resten: Zoals kleurstoffen of conserveringsmiddelen die irritaties kunnen veroorzaken.
  • Stof en vuil: Achtergebleven van de productie- en transportketen.
Mercier benadrukt dat het wassen van nieuwe kleding een eenvoudige, maar noodzakelijke stap is om gezondheidsrisico’s te minimaliseren.
Hoe kun je dit voorkomen?
Om jezelf te beschermen tegen deze verontreinigingen, kun je de volgende stappen nemen:
  • Altijd wassen voordat je draagt: Gebruik een mild wasmiddel om chemicaliën en vuil te verwijderen.
  • Controleer labels: Sommige stoffen vereisen specifieke wasinstructies.
  • Ventileer na aankoop: Laat kleding luchten om eventuele geurstoffen of dampen kwijt te raken.

