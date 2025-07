Amerikaanse analyse: geen bewijs van diefstal hulp door Hamas

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een interne analyse van de Amerikaanse overheid heeft geen bewijs gevonden voor systematische diefstal van door de VS gefinancierde hulpgoederen door Hamas, meldt persbureau Reuters. Israël noemt de vermeende diefstal als reden waarom het de controle moet hebben over de levering van hulp aan Gaza.

Volgens het persbureau, dat zich baseert op een presentatie, is geen link gevonden met Hamas of andere organisaties die de VS als terroristisch hebben aangemerkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt de bevindingen tegen, bericht Reuters. Volgens een woordvoerder zou er videobewijs zijn. Die beschuldigde hulporganisaties ook van het verhullen van "corruptie in de hulpverlening".

De analyse gaat over 156 incidenten van diefstal of verlies tussen oktober 2023 en afgelopen mei. 63 werden toegeschreven aan onbekenden, 35 aan gewapende daders, 25 aan ongewapende personen, 11 aan Israëlische militaire actie, 11 aan corrupte onderaannemers, 5 aan corrupt personeel en 6 aan "overig".