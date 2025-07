Schoonspringster Van Katwijk als zevende naar WK-finale

SINGAPORE (ANP) - Schoonspringster Ginni van Katwijk gaat als zevende naar de finale op de WK high diving in Singapore. De 40-jarige Nederlandse heeft na vier sprongen een puntentotaal van 281,10. De vijfde en zesde sprong op zaterdagochtend beslissen over de medailles.

"Het ging echt lekker vandaag", zei Van Katwijk via de zwembond. "Ik ben superblij met de manier waarop ik sprong en ik heb ook zin in morgen. Dan volgen de twee zwaardere sprongen. Ik voel dat er nog ruimte is voor verbetering. Op naar morgen."

De Australische Rhiannan Iffland gaat in Singapore met een puntentotaal van 351,40 aan de leiding. De finale begint zaterdag om 04.00 uur (Nederlandse tijd).