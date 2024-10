Amerikaanse krant meldt dat Musk meerdere keren met Poetin sprak

NEW YORK/MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse krant Wall Street Journal meldt dat Elon Musk, eigenaar van onder meer SpaceX, de afgelopen jaren meerdere malen van gedachten heeft gewisseld met Vladimir Poetin over onder meer zaken, persoonlijke aangelegenheden en de politieke spanningen in de wereld. Een van de gespreksonderwerpen zou Taiwan zijn geweest. Musk zou zijn gevraagd om het satellietsysteem Starlink niet boven Taiwan te laten functioneren. Daarmee zou Poetin China een plezier willen doen.

Het Kremlin heeft in felle bewoordingen tegengesproken dat de Amerikaanse miljardair sinds 2022 regelmatig contact heeft gehad met de Russische president. "Dit is vals, volkomen onwaar, Poetin sprak Musk één keer telefonisch over toekomstige technologieën en dat was vóór 2022", aldus de Kremlinwoordvoerder.

Musk steunt de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Eerder deze maand was er in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen ook een melding van vermeende contacten tussen Trump en Poetin. De 81-jarige Amerikaanse journalist en schrijver Bob Woodward schreef in zijn recent uitgekomen boek op basis van een anonieme bron dat Trump na zijn aftreden nog zeker zeven keer met Poetin heeft gebeld. Trump en het Kremlin weerspreken dat. Trumps presidentschap eindigde 20 januari 2021. Trump heeft onlangs gezegd dat het een goed idee was geweest Poetin te bellen en dat hij dat zeker gaat doen zodra hij tot president is gekozen. Hij zei dan ook de Oekraïense president Volodymyr Zelenski te bellen om te proberen een einde aan de oorlog te maken.