Huisarts bestraft voor mishandeling partners

LELYSTAD (ANP) - De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de 39-jarige huisarts Jim de V. veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van zestig uur voor het mishandelen van zijn ex-vrouw en zijn huidige partner. Bij de mishandeling van zijn ex-vrouw heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie als huisarts, oordeelt de rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft de man zijn ex in 2021 maandenlang geschopt, geslagen en geduwd. Ook heeft hij psychisch geweld tegen de vrouw gebruikt, onder meer door haar ADHD-medicatie te laten slikken terwijl zij geen ADHD heeft. De V. was destijds huisarts in Naarden, het paar lag in scheiding. De man is inmiddels weer aan het werk als waarnemend huisarts bij verschillende praktijken.

Tijdens de zitting twee weken geleden bekeek de rechtbank een video, opgenomen door De V., waarop is te zien dat de man zijn huidige partner een klap in het gezicht geeft.

'Controle en dwang'

"Uit het dossier komt een zorgelijk beeld naar voren van intieme terreur tegen beide vrouwen", aldus de rechtbank. "Huiselijk geweld dat wordt gekenmerkt door een patroon van controle en dwang door het intimideren, vernederen en gebruiken van fysiek geweld richting de partner."

De opgelegde celstraf (250 dagen waarvan 141 dagen voorwaardelijk) is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De V. heeft 109 dagen in voorarrest gezeten, dus hij hoeft niet terug naar de gevangenis. De officier had een taakstraf van 120 uur geëist, maar omdat de rechter minder feiten bewezen verklaart, pakt deze lager uit.