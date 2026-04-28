Amerikaanse media: Trump niet blij met Iraans voorstel

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zou niet blij zijn met het Iraanse voorstel voor het beëindigen van de oorlog met de VS en Israël. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen.

Het twistpunt van het voorstel zou het nucleaire programma van Iran zijn. Iran had voorgesteld de onderhandelingen daarover uit te stellen, maar Washington wil juist dat een mogelijke vredesdeal ingaat op het nucleaire programma van Iran. Trump wil onder meer dat Iran belooft om geen kernwapens te maken.

Trump besprak het voorstel maandag met zijn veiligheidsadviseurs. Woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, uitte zich al niet erg optimistisch over de Amerikaanse reactie op het voorstel.

Volgens bemiddelaar Pakistan wordt er nog steeds gewerkt om de verschillen tussen het Iraanse en Amerikaanse standpunt te overbruggen.