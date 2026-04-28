Fietsers krijgen sneller groen licht met speciale app

Fietsers krijgen op sommige plekken sneller groen licht als ze een speciale app op hun telefoon hebben staan. 'Slimme' verkeerslichten, die reageren op het aanbod van verkeer, ontvangen via die app een seintje. "Het is alsof je alvast op de knop van een verkeerslicht drukt terwijl je aan komt fietsen", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeroen van Dijken (verkeer en vervoer, VVD). "Dan fiets je vaak sneller door."

In Nederland staan al een paar duizend van zulke verkeerslichten, ook wel intelligente verkeersregelinstallaties genoemd. Dat aantal wordt de komende jaren uitgebreid. Ze zijn bedoeld om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Zulke verkeerslichten reageren op naderende hulpdiensten en ov-bussen, maar in het drukke tuinbouwgebied Westland bijvoorbeeld ook op vrachtwagens die eraan komen.

De provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben een app laten maken om fietsen te stimuleren, waarbij Drenthe, Gelderland en Groningen ook zijn aangesloten. Een nieuwe functie in die app, genaamd 'Da's zo gefietst', zorgt ervoor dat de lichten sneller op groen springen als een fietser nadert. Dat geldt voor alle 'slimme' verkeerslichten in heel Nederland. De applicatie maakt tijdelijk contact met het verkeerslicht, op een manier die volgens de ontwikkelaars niet te herleiden is naar een persoon of telefoon. Gebruikers kunnen punten sparen als ze de fiets pakken en die punten inwisselen voor beloningen.

"De app maakt het nog aantrekkelijker om te fietsen", zegt Van Dijken. "Dat is belangrijk, want de fiets is een onmisbaar puzzelstuk in onze bereikbaarheid." Zuid-Holland heeft bijna 350 'slimme' verkeerslichten. De meeste staan in Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag, Rotterdam en het Westland.