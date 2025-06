Amerikaanse transportvliegtuigen geland op Schiphol voor NAVO-top

SCHIPHOL (ANP) - De eerste transportvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht hebben vrijdag spullen naar Schiphol gebracht voor de komende NAVO-top. Over de precieze lading van de Boeing C-17 Globemasters is niets bekend. De organisator van de top zegt van niets te weten, net als het ministerie van Defensie. Schiphol wil er niets over zeggen, ook niet over maatregelen om de militaire toestellen te beveiligen.

De NAVO-top is over ongeveer anderhalve week in het World Forum in Den Haag. De Amerikaanse president Donald Trump komt hoogstwaarschijnlijk, vermoedelijk vergezeld van zijn ministers Pete Hegseth (Defensie) en Marco Rubio (Buitenlandse Zaken). Trump komt aan met zijn presidentiële vliegtuig, de Air Force One, en gaat daarna met zijn dienstvoertuig The Beast naar Den Haag.

Trump is een van de 45 staatshoofden en regeringsleiders die naar Nederland komen. Zij nemen vele honderden delegatieleden met zich mee. Om de deelnemers te beveiligen, is de grootste operatie in de Nederlandse geschiedenis opgezet.