Gezond oud worden? Dit is wat een toparts doet op basis van harde wetenschap

Wat als gezond oud worden helemaal niet vastligt in je genen? Voor de Amerikaanse topcardioloog Eric Topol was dat inzicht een gamechanger. “We dachten altijd dat onze genen ons lot bepaalden, maar inmiddels weten we beter”, zegt hij. Met die kennis gooide hij zijn leven drastisch om. Nu is hij sterker, fitter en scherper dan ooit.

Bewegen is het beste medicijn

Zijn grootste verandering? Bewegen. “Als cardioloog deed ik vooral duurtraining. Hardlopen, fietsen. Maar nu train ik ook mijn balans en kracht”, vertelt Topol. “Het verschil is enorm. Ik ben sterker en fitter dan ik ooit ben geweest.”

Topol benadrukt dat je daarvoor echt niet naar de sportschool hoeft. “Begin gewoon met wandelen. Als dat goed gaat, probeer dan heuvels of een hoger tempo. Zweten is een goed teken.” Voor krachttraining gebruikt hij thuis weerstandsbanden. En balans? “Oefen simpelweg door op één been te staan en dan op het andere.”

Beter slapen

Ook zijn slaap nam hij stevig onder de loep. “Ik sliep altijd slecht, tot ik me verdiepte in het glymfatisch systeem”, zegt Topol. “Dat systeem reinigt je hersenen tijdens je diepe slaap.” Sindsdien eet hij vroeger op de dag, drinkt ’s avonds minder en houdt een vast slaapritme aan. “Alleen al dat ritme bracht enorme verbetering.”

Plantaardig eten

Topol eet al veertig jaar geen rood vlees meer, maar paste zijn voeding verder aan op basis van de nieuwste inzichten. “Een grotendeels plantaardig dieet met voldoende eiwitten bleek het beste. Ultrabewerkt voedsel is ronduit schadelijk.” Zijn eiwitten haalt hij uit noten, bonen en vis, soms gewoon uit blik.

Geen pillen, weinig drank, wél de natuur in

Supplementen? “Zonde van het geld”, vindt Topol. Tenzij je een aantoonbaar tekort hebt. “Voor gezonde mensen die goed voor zichzelf zorgen, is er geen enkel bewijs dat vitamines veroudering tegengaan.” Ook alcohol houdt hij beperkt: maximaal zeven drankjes per week. Daarna loopt de schadelijkheid ervan snel op.

Tegen stress en mentale onrust heeft hij een krachtig wapen: de natuur. “De natuur is een onderschat medicijn. Wandelen in de buitenlucht helpt tegen angst en somberheid en het kost niets.”

Het is nooit te laat

Topol begon zijn leefstijlverandering in zijn zestiger jaren, maar zegt: “Ook als je 70 of 80 bent, kun je nog jaren in goede gezondheid winnen. Want ziektes als kanker, hartproblemen en dementie ontwikkelen zich langzaam, je hebt dus tijd om in te grijpen.”

Zijn advies aan iedereen die gezonder oud wil worden: begin vandaag. Wandel een rondje. Ga vroeger naar bed. Eet wat meer bonen. Kleine stapjes leiden tot grote winst.