Amerikanen stoppen met tijdelijke pier voor hulp aan Gazastrook

GAZA/WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikanen stoppen definitief met de tijdelijke pier in zee voor hulpverlening aan de Gazastrook. De missie van het Amerikaanse leger is afgelopen, aldus een hooggeplaatste Amerikaanse officier.

De aanlegsteiger die de Amerikanen hadden gebouwd voor de kust moest herhaaldelijk worden weggehaald door slecht weer. De Amerikaanse president Joe Biden uitte eerder al zijn teleurstelling over de prestaties van de pier. De distributie van hulpgoederen aan land bleek ook een probleem.

Biden had het hulpproject aangekondigd tijdens zijn State of the Union-toespraak in maart, toen Israël de leveringen van goederen over land tegenhield.