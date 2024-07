Brussel ondervraagt chatbotmakers over AI-deal Google en Samsung

BRUSSEL (ANP) - Europese toezichthouders proberen uit te zoeken of een samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) tussen Google en Samsung rivaliserende AI-bedrijven belemmert op Samsung-smartphones. Dat meldt persbureau Reuters op basis van vragenlijsten die Brussel naar andere chatbotmakers heeft gestuurd.

Eerder werd bekend dat Googles AI-model Gemini Nano standaard zou worden geïnstalleerd op Samsung's Galaxy S24-serie smartphones. De Europese Commissie wil weten wat dat precies betekent voor de rest van de markt. Deze stap zou de Europese mededingswaakhond kunnen helpen een zaak tegen de bedrijven op te bouwen als zij concurrentiebeperkende praktijken constateert.

De vragenlijst is acht pagina's lang. Aangeschreven bedrijven wordt ook gevraagd of ze zelf hebben geprobeerd een vergelijkbare deal te sluiten met smartphonemakers. En als dat niet is gelukt, wil Brussel ook weten waarom hun voorstel dan is afgewezen. De partijen hebben tot deze week de tijd om te reageren op de vragenlijst.