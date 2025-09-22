Amnesty: negeren advies RvS door Keijzer is 'zeer problematisch'

AMSTERDAM (ANP) - Amnesty International vindt het "zeer problematisch" dat demissionair woonminister Mona Keijzer het advies van de Raad van State over de voorrangsregeling voor statushouders negeert. "Een kabinet dat doelbewust artikel 1 van de Grondwet negeert, handelt niet in het algemeen belang", aldus de mensenrechtenorganisatie.

Keijzer wil een verbod op de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De Raad van State liet maandag weten dat dit in strijd is met het discriminatieverbod uit de Grondwet en adviseerde het voorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen. Keijzer besloot dat toch te doen.

"Iedereen in Nederland moet ervan op aan kunnen dat de overheid mensen niet discrimineert", zegt Amnesty. "Mocht het wetsvoorstel toch ingediend worden, dan is het aan het parlement om niet in te stemmen met deze wet die leidt tot discriminatie."