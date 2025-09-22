ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amnesty: negeren advies RvS door Keijzer is 'zeer problematisch'

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 16:55
anp220925158 1
AMSTERDAM (ANP) - Amnesty International vindt het "zeer problematisch" dat demissionair woonminister Mona Keijzer het advies van de Raad van State over de voorrangsregeling voor statushouders negeert. "Een kabinet dat doelbewust artikel 1 van de Grondwet negeert, handelt niet in het algemeen belang", aldus de mensenrechtenorganisatie.
Keijzer wil een verbod op de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De Raad van State liet maandag weten dat dit in strijd is met het discriminatieverbod uit de Grondwet en adviseerde het voorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen. Keijzer besloot dat toch te doen.
"Iedereen in Nederland moet ervan op aan kunnen dat de overheid mensen niet discrimineert", zegt Amnesty. "Mocht het wetsvoorstel toch ingediend worden, dan is het aan het parlement om niet in te stemmen met deze wet die leidt tot discriminatie."
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

Loading