Gemeente Rotterdam: ook BP staakt bouw fabriek vliegtuigbrandstof

ROTTERDAM (ANP) - In navolging van Shell gaat ook BP de bouw van een fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Rotterdam stopzetten, meldt de gemeente Rotterdam. De Nederlandse woordvoerder van BP was nog niet bereikbaar.

Volgens de gemeente gaat "de leegloop van investeringen en bedrijven" in de Rotterdamse haven in een "steeds zorgelijker tempo" door. Havenwethouder Robert Simons en gedeputeerde Arne Weverling van de provincie Zuid-Holland roepen het kabinet en de Tweede Kamer op tot versneld ingrijpen.