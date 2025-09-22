ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeente Rotterdam: ook BP staakt bouw fabriek vliegtuigbrandstof

Economie
door anp
maandag, 22 september 2025 om 17:06
anp220925159 1
ROTTERDAM (ANP) - In navolging van Shell gaat ook BP de bouw van een fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Rotterdam stopzetten, meldt de gemeente Rotterdam. De Nederlandse woordvoerder van BP was nog niet bereikbaar.
Volgens de gemeente gaat "de leegloop van investeringen en bedrijven" in de Rotterdamse haven in een "steeds zorgelijker tempo" door. Havenwethouder Robert Simons en gedeputeerde Arne Weverling van de provincie Zuid-Holland roepen het kabinet en de Tweede Kamer op tot versneld ingrijpen.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

Loading