Amnesty vraagt KNVB steun voor 'gevangen elftal' in Saudi-Arabië

AMSTERDAM (ANP) - Amnesty International voert vanaf dinsdag actie voor elf activisten die vastzitten in Saudi-Arabië "omdat ze opkwamen voor hun eigen mensenrechten of die van anderen". De campagne vindt plaats in aanloop naar de stemming over de bid van Saudi-Arabië om het WK voetbal te organiseren in 2034. Amnesty vraagt de KNVB en clubs in het Nederlandse betaald voetbal om de oproep aan de Saudische autoriteiten te steunen om het "gevangen elftal" vrij te laten.

Volgens Amnesty gaat het onder kroonprins Mohammed bin Salman "historisch slecht" met de mensenrechten in Saudi-Arabië. Zo spreekt de organisatie van "recordhoge doodstrafcijfers": tussen november 2018 en juli 2024 zijn 764 mensen geëxecuteerd. Ook signaleert Amnesty steeds hogere straffen voor het geven van kritiek op de Saudische autoriteiten. De mensenrechtenorganisatie vindt dat Saudi-Arabië met de bid voor het WK aan "sportswashing" doet. "Met het organiseren van een prestigieus sportevenement wil het land verdoezelen dat er veel mis is wat betreft het naleven van de mensenrechten", legt Amnesty uit.

De bid van Saudi-Arabië zoals die er nu ligt, zou niet voldoen aan de eisen van de FIFA wat betreft mensenrechten. Amnesty International wil daarom dat de FIFA samenwerkt met de Saudische autoriteiten "om de risico's voor de mensenrechten volledig aan te pakken, met juridisch bindende overeenkomsten, voordat er in december een definitieve beslissing wordt genomen". Als dit niet gebeurt, moet de FIFA bereid zijn om af te zien van Saudi-Arabië als gastland van dit WK, vindt Amnesty.

"Het is aan de FIFA om te laten zien dat ze serieus zijn over hun eigen mensenrechtenbeleid", zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. "De KNVB zegt zelf dat het respecteren van mensenrechten een absolute ondergrens is. We gaan ervan uit dat Saudi-Arabië hier voor de KNVB geen uitzondering op vormt. En vragen de bond dus om bij de FIFA deze ondergrens luid en duidelijk kenbaar te maken", aldus Oudshoorn.

Daarnaast zoekt Amnesty ook steun voor de campagne in de Nederlandse voetbalwereld. In een brief die dinsdag wordt verstuurd, vraagt de mensenrechtenorganisatie de clubs om support voor het gevangen elftal. "De stem van de voetbalwereld over dit onderwerp is belangrijk, omdat er sprake is van sportswashing." Amnesty International hoopt dat de clubs zich uitspreken over de gevangen activisten. De brief gaat naar alle betaaldvoetbalclubs in Nederland en naar verschillende supportersverenigingen.