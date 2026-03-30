Amnesty waarschuwt voor schending mensenrechten bij WK voetbal

AMSTERDAM (ANP) - Amnesty International waarschuwt dat het WK voetbal van 2026 "ernstige mensenrechtenrisico's" met zich meebrengt. Het toernooi vindt van 11 juni tot en met 19 juli plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het Nederlands elftal is een van de 48 deelnemers.

Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn vooral de risico's in de VS groot door "een discriminerend immigratiebeleid, massale detenties en de inperkingen van het demonstratierecht" door de regering van president Donald Trump. Amnesty beschrijft in een rapport de risico's en gevolgen voor voetbalfans, spelers, journalisten, werknemers en de lokale gemeenschap in de drie gastlanden.

Volgens Amnesty zette de Amerikaanse regering in 2025 meer dan een half miljoen mensen het land uit. "Dit record aan onrechtmatige arrestaties en uitzettingen was alleen mogelijk omdat de waarborgen voor een eerlijk proces zijn uitgehold. Het recht op vrijheid en veiligheid van honderdduizenden migranten en mensen op de vlucht wordt ondermijnd", stelt Steve Cockburn van Amnesty International. "Dit beleid heeft gemeenschappen verscheurd en een klimaat van angst gecreëerd in de hele VS. Het zijn zeer verontrustende tijden in de VS, die ongetwijfeld ook hun weerslag zullen hebben op fans die willen deelnemen aan de WK-festiviteiten."

De reisbeperkingen die de VS hebben ingesteld, kunnen volgens Amnesty grote groepen fans raken. Door de geldende reisverboden zouden supporters uit Ivoorkust, Haïti, Iran en Senegal niet naar de VS kunnen reizen, tenzij zij voor 1 januari 2026 al over een visum beschikten. Fans die naar het WK gaan worden volgens Amnesty geconfronteerd met zware surveillances.

Het rapport met de titel Humanity Must Win: Defending rights, tackling repression at the 2026 FIFA World Cup beschrijft ook zorgen over de andere twee gastlanden. Mexico heeft 100.000 veiligheidsfunctionarissen ingezet, onder wie militairen, als reactie op het hoge geweldsniveau in het land. Dit leidt tot grotere risico's voor demonstranten. In Canada leiden zowel de ervaringen met de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver als de aanhoudende huisvestingscrisis tot groeiende zorgen bij Amnesty dat mensen die dakloos zijn opnieuw zullen worden verdreven.