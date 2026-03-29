Australische voortvluchtige schutter na klopjacht gedood

MELBOURNE (ANP/AFP) - De voortvluchtige Dezi Freeman, de Australiër die naar verluidt verantwoordelijk is voor de dood van twee agenten in de Australische plaats Porepunkah, is na een zeven maanden durende klopjacht doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde in het noordoosten van deelstaat Victoria, meldt de politie in een verklaring. Bij het incident raakte niemand anders gewond.

"Onze politie zei dat ze hem zouden vinden. En dat hebben ze gedaan", zei de secretaris van de politievakbond Police Association Victoria.

Freeman zou in augustus vorig jaar het vuur hebben geopend op politiemensen toen zij met een huiszoekingsbevel bij zijn woning arriveerden.

Na de schietpartij vluchtte Freeman de wildernis in. De politie van Victoria loofde daarna 1 miljoen Australische dollar (zo'n 600.000 euro) uit voor de gouden tip in de zoektocht naar de man.