Australische voortvluchtige schutter na klopjacht gedood

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 1:50
MELBOURNE (ANP/AFP) - De voortvluchtige Dezi Freeman, de Australiër die naar verluidt verantwoordelijk is voor de dood van twee agenten in de Australische plaats Porepunkah, is na een zeven maanden durende klopjacht doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde in het noordoosten van deelstaat Victoria, meldt de politie in een verklaring. Bij het incident raakte niemand anders gewond.
"Onze politie zei dat ze hem zouden vinden. En dat hebben ze gedaan", zei de secretaris van de politievakbond Police Association Victoria.
Freeman zou in augustus vorig jaar het vuur hebben geopend op politiemensen toen zij met een huiszoekingsbevel bij zijn woning arriveerden.
Na de schietpartij vluchtte Freeman de wildernis in. De politie van Victoria loofde daarna 1 miljoen Australische dollar (zo'n 600.000 euro) uit voor de gouden tip in de zoektocht naar de man.
POPULAIR NIEUWS

Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

Wat kost een biertje in Europa?

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

Coup tegen Poetin? Onvrede groeit

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

De stille pijn van er niet bij horen

