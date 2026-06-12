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Eigenaar sportschool waar explosie was heeft camerabeelden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 7:18
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AMSTERDAM (ANP) - Een van de eigenaren van Fitness Studio Onna, de sportschool aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een grote explosie was, heeft naar eigen zeggen camerabeelden van het moment van de ontploffing. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt.
"Op de begane grond, onder onze sportschool, bevinden zich onder andere leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners", schrijft de eigenaar. "Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool. Op dit moment weet niemand precies wat er is gebeurd en het onderzoek loopt nog." Hij roept mensen op niet mee te gaan "in speculaties en sensatieverhalen".
Bij de ontploffing en daaropvolgende brand raakten zeker zeven mensen gewond, van wie een ernstig.
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