Amsterdams Andalusisch Orkest krijgt Cultuurfonds Prijs 2024

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) krijgt dit jaar de Cultuurfonds Prijs. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Aan de prestigieuze onderscheiding, die tot twee jaar terug de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs heette, is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het orkest was zondagavond nog te zien tijdens het jubileumconcert in de Ziggo Dome ter gelegenheid van de 750e verjaardag van Amsterdam.

"Het AAO verbindt op een unieke manier cultureel erfgoed met het heden," zegt Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds. "Met hun vernieuwende en genre-overstijgende muziekproducties, die variëren van Arabische muziek tot jazz en flamenco, weet het AAO een groot en divers publiek te bereiken, zowel in Nederland als internationaal."

Volgens de jury is het orkest "multidisciplinair". De performers "ontstijgen de vaste vorm en gaan vele samenwerkingen aan die hun werk nog verder verrijken. Daarnaast verbindt hun educatieve werk nieuwe generaties met de kracht van muziek." De Cultuurfonds Prijs wordt op woensdag 27 november uitgereikt in De Meervaart in Amsterdam.

De prijs wordt sinds 2010 toegekend. Het prijzenbedrag wordt door het AAO besteed aan het project Hadra Immersive, een muzikale ervaring gebaseerd op de Hadra, een eeuwenoude Noord-Marokkaanse spirituele ceremonie. De Hadra Immersive wordt met een speciaal ontwikkelde lichtinstallatie toegankelijk gemaakt voor iedereen tijdens een bijzondere theaterbeleving.