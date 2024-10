Handballer Jansen mist EK-kwalificatie door enkelblessure

ARNHEM (ANP) - Handballer Tom Jansen mist de komende kwalificatiewedstrijden voor het EK tegen Oekraïne en Kosovo. De rechteropbouwer van Oranje heeft een enkelblessure, meldt het handbalverbond. Destin van Dijk is opgeroepen als vervanger.

Jansen miste begin dit jaar het EK door een kruisbandblessure, maar de verwachting is dat hij voor het WK in januari 2025 weer voldoende hersteld zal zijn. "Ik had er erg naar uitgekeken om me weer bij de mannen aan te sluiten. De focus gaat nu naar mijn revalidatie zodat ik er in januari weer kan staan", aldus Jansen.

Eerder viel doelman Arjan Versteijnen weg bij de selectie van bondscoach Staffan Olsson met een zware blessure. Oekraïne is op donderdag 7 november in het Topsportcentrum van Almere de eerste tegenstander in de kwalificatie voor het EK van 2026. Drie dagen later speelt Oranje uit in Pristina tegen Kosovo.