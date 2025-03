Amsterdamse driehoek bij elkaar na steekincident

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier René de Beukelaer en politiechef Peter Holla zijn bijeen voor overleg nadat er in de buurt van de Dam donderdagmiddag een steekincident is geweest. Dat laat een woordvoerder van Halsema weten. Het is nog niet duidelijk of er een persconferentie georganiseerd wordt.

De burgemeester werd donderdagmiddag weggeroepen uit een raadsvergadering op het stadhuis na het incident in de Sint Nicolaasstraat, waarbij vijf gewonden zijn gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.